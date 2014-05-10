Вёрстка сайта

Сверстать 2 страницы Главная Внутреняя + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Верхнее меню выпадающее Главная страницы: Реализовать Слайдер. Текст должен быть независим от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт.
Макеты - http://yadi.sk/d/g3UsUmBHPEfpA
Все теги должны быть закрыты, не использовать тег br и «подвал» прижать к низу везде.
Бюджет 4000 рублей
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Есть простой сайт с несколькими статичными стр. Нужно натянуть на него другой бесплатный шаблон http://template-joomla.ru/shablony-zootemplate/item/210-zt-lago и добавить Новости c автовыводом анонсов новостей на индексную. В обновленном виде перенести на др. домен. Функционал трогать не нужно. Цена $10 в рублях ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
этот сайт не адаптируется почему то на мобилке http://www.oknastreet.ru/ Надо исправить. Прислать файлом, я размещу на сайте. а вот этот адаптируется http://www.art-designs.ru/ Указывайте стоимостьЗавершен10 лет назад
Требуется внести правки на одностраничнике.Завершен10 лет назад
- $500
Нужно сверстать 20 макетов, адаптивная вёрсткаЗавершен10 лет назад
- $50
есть сайт http://rus-lyapko.ru/ ( наверху шапка- кораблик телефон поиск- внизу синяя линия ( символизирует воду)- и в ней меню) надо поменять на шапку с сайта argomoscow.ru ( но не целиком а используя элементы из шапки- таким ...Завершен10 лет назад
Сделать ширину сайта в зависимости от разрешения монитора. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $300
Очень важный для нас проект, поэтому будем исходить из профессионализма. Задача: сверстать 3 типовые страницы, под 2 разрешения: до 1366 и от 1366 пикселей. В каждой из этих страниц будет по 4 варианта шапки. С точки ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать верстку сайта. ТЗ и макеты прикрепляюЗавершен10 лет назад