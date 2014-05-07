Cверстать сайт одностраничник

есть маленькое задание. http://pchealth.com.ua/ тут в слайдере счетчик есть, как время закончилось счетчик пропал, нужно сделать чтобы он не пропадал, а оставались просто нули
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Надо сверстать сайт одностраничник. Доп. функционал, - 2 стандартных видеоплеера, две формы обратной связи из 2-ух полей, счетчик обратного отсчета, весь текст в html. Срок 1 день. Оплата по факту. Есть ПСД исходник фотошоп, все аккуратненько.
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