Качественная вёрстка 25 макетов, срок 15 дней

Есть 2 сверстанные страницы. Необходимо сверстать 17 страниц за пару часов. Страницы очень простые. В работу могу брать 2 человека.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать 25 макетов.
Нужно сделать работу качественно и в уложится в срок 15 дней.
Часть макетов - однотипные. Похожие. Есть ТЗ.
Как работаем:
Сделали первых 8 страниц - оплатил 100 у.е.
Сделали след. 8 страниц - оплатил 100 у.е.
Сделали след. 8 страниц - оплатил 100 у.е.
Потом проверка, доработки, оплата остатка по факту утверждения проекта.
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