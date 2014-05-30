Качественная вёрстка 25 макетов, срок 15 дней

Проект был не простой, много функционала, требований к вёрстке и качеству. Но работа была выполнена В СРОК, исполнитель постоянно был НА СВЯЗИ. Оплата была разбита на несколько этапов, несколько платежей, в деталях проекта можете увидеть все оплата. После первой оплаты исполнитель БЫЛ НА СВЯЗИ и ПРОДОЛЖАЛ РАБОТУ! Было небольшое количество правок после вёрстки 25 макетов, до 10 мелких правок! Это действительно ОЧЕНЬ МАЛО! Правки выполнялись БЫСТРО и качественно. Человек ПРОВЕРЯЕТ свою работу, и очень СТАРАЕТСЯ! Рекомендую как ДОБРОСОВЕСТНОГО исполнителя.