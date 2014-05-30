Качественная вёрстка 25 макетов, срок 15 дней

$500
HTML-версткаЗавершен1 заявка152 просмотра
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Нужно сверстать 25 макетов.

Нужно сделать работу качественно и в уложится в срок 15 дней.

Часть макетов - однотипные. Похожие. Есть ТЗ.

Как работаем:

Сделали первых 8 страниц - оплатил 100 у.е.

Сделали след. 8 страниц - оплатил 100 у.е.

Сделали след. 8 страниц - оплатил 100 у.е.

Потом проверка, доработки, оплата остатка по факту утверждения проекта.

10 лет назад
CodeGroup
Николай 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vlad-barca
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$350
15 дней
Проект был не простой, много функционала, требований к вёрстке и качеству. Но работа была выполнена В СРОК, исполнитель постоянно был НА СВЯЗИ. Оплата была разбита на несколько этапов, несколько платежей, в деталях проекта можете увидеть все оплата. После первой оплаты исполнитель БЫЛ НА СВЯЗИ и ПРОДОЛЖАЛ РАБОТУ! Было небольшое количество правок после вёрстки 25 макетов, до 10 мелких правок! Это действительно ОЧЕНЬ МАЛО! Правки выполнялись БЫСТРО и качественно. Человек ПРОВЕРЯЕТ свою работу, и очень СТАРАЕТСЯ! Рекомендую как ДОБРОСОВЕСТНОГО исполнителя.
Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую!
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