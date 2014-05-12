Настройка шаблона вордпресс

$50
HTML-версткаЗавершен1 заявка115 просмотров
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Настроить шаблоны вордпресс согласно ТЗ (в личку ).

10 лет назад
daniilalex
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
gerlakh
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
10 лет назад
$20
1 день
Все сделано согласно ТЗ. Спасибо засотрудничество.
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