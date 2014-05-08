Исправить слетевшую верстку корзины магазина.

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок151 просмотр
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Слетела верстка, выводится отдельной страницей корзина интернет магазина , и не возможно зарегестрироваться нормально.

вот страница: http://www.happykid.biz/catalog/add_Order.html

Так же доделать некоторый функционал дополнительно: когда кладешь товар в корзину , вывести табличку товар в корзине - и вопрос: перейти в корзину или продолжить покупки?

10 лет назад
happykid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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