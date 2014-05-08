Исправить слетевшую верстку корзины магазина.

Здравствуйте посмотрите вот этот проект yadi.sk/d/hY6O9cqcLorFQ исходники work.atcon.ru/ то, что уже свёрстано. vrk1.ru нужно внедрить дизайн на этот сайт. Сайт сделан на неткате. Необходимо доверстать, что не свёрстано, и натянуть на движок NetCat Только профи. Писать ...