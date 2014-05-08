Верстка одной страницы. Есть js

Если дедлайн жесткий и работу нужно получить в срок - не советую сотрудничать с этим человеком. Владислав весь день писал что к сроку все будет готово, а как подошло время - просто не появился в сети. На следующий день таки скинул архив с версткой и на половину не соответствующей требованиям.