Исправление ссылок-якорей в модальном окне

Слетела верстка, выводится отдельной страницей корзина интернет магазина , и не возможно зарегестрироваться нормально. вот страница: http://www.happykid.biz/catalog/add_Order.html Так же доделать некоторый функционал дополнительно: когда кладешь товар в корзину , вывести табличку товар в корзине - и вопрос: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется HTML-страница с множеством anchor-ссылок на определенные разделы страницы.
Страница выводится в области content сайта на J2.5 и была вынесена в модальное окно. Поведение anchor-ссылок в лайтбоксе неверное: вместо скроллинга по документу , они подгружают весь сайт внутри модального окна.
Необходимо это исправить. Можно использовать Javascript-решения.
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