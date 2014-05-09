Требуются верстальщики для крупного проекта

Два крупных проекта, требуется реализовать фронт энд.

Требования: 1-3 года вёрстки, много опыта на angularJS, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка под мобильные и планшеты. Знание html5, css3, js

С примерами кода на angular и без

Оплата: 15$ в час