Требуются верстальщики для крупного проекта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Два крупных проекта, требуется реализовать фронт энд.

Требования: 1-3 года вёрстки, много опыта на angularJS, кроссбраузерная и адаптивная вёрстка под мобильные и планшеты. Знание html5, css3, js

С примерами кода на angular и без

Оплата: 15$ в час

10 лет назад
studio_ArtLab
Виктор 
42 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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