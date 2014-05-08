Подключить готовые лендинги к e-autopay/comebacker

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Требуется доработать готовые (сверстанные в html) лендинги/одностраничники.
2. Подключить формы оплаты к системе E-Autopay.
3. Настроить транзитные страницы ( прокладки ).
4. Подключить ComeBacker.
Обязательные навыки:
- минимальный опыт работы с E-Autopay;
- хорошее знание верстки (css, html, js);
Оплата почасовая или сдельная на WebMoney. Адекватным исполнителям возможна предоплата.
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