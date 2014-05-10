Натяжки на Bitrix

HTML-версткаЗакрыт6 заявок267 просмотров
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Есть готовая верстка. Ее нужно одеть на Битрикс.

Нужно за первые 4-5 часов показать натяжку каркаса.

10 лет назад
da1
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
0beron5
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Мошенник! Все время отговаривался об оплате, мол с Украины плохо идут платежи и т.д. В результате просто исчез везде. Ни один платеж так и не пришел. В общей сумме должен около 200$
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