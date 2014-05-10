Верстка Landing Page

Слетели настройки сайта и их надо восстановить, и кое-что сделать. ТЗ во вложении. От вас стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно сверстать Landing Page
- Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Footer выводится внутри страницы. Необходимо поправить.Завершен10 лет назад
Сверстать лелинг с формой заказа( отправка заказа на почту)HTML-верстка40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Сверстать лендинг Думаю по макету всё понятно Без предоплаты. Верстаете, показываете, исправляем ошибки, оплачиваю.Завершен10 лет назад
- $50
Нужно сделать адаптивную шапку с адаптивным баннером.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Задавайте любые вопросы, я не посредник. По кроссбраузерности: все современные браузеры, IE 8+. Всякие круглые аватарки необязательно через CSS3 делать, можно просто так картинкой и оставить. Сверстать нужно главную и внутреннию. Если надо скрины более детальные ...Завершен10 лет назад
- $250
Нужно в кратчайшие строки сверстать тему для wordpress. ПСД скину исполнителю. Прошу писать вашу цену и сроки.Завершен10 лет назад
Необходимо разместить баннер на сайте www.pechati-v-spb.ru После пункта в левом вертикальном меню - "Печати по оттиску" Баннер предоставлю. Прошу указать стоимость и срок.Завершен10 лет назад
1. Требуется доработать готовые (сверстанные в html) лендинги/одностраничники. 2. Подключить формы оплаты к системе E-Autopay. 3. Настроить транзитные страницы ( прокладки ). 4. Подключить ComeBacker. Обязательные навыки: - минимальный опыт работы с E-Autopay; - хорошее знание верстки (css, html, js); Оплата почасовая ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
- HTML-верстка42 заявкиЗакрыт10 лет назад