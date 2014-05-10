Правки сайта на Joomla

Сайт world-intim.ru

Всю верстку из архива вывести нормально на сайт, сделать нормальное выпадающее меню (псд) и нормальный каталог товаров (как в макете хтмл)

Сделать кроссербразорность и убрать глюки на планшетах. Довести сайт до ума (нормальная кликабельность кнопок, чтобы сайт работал, заказ товара - корзина).

Сделать отдельые страницы для кнопок доставка 18 + (ссылок вверху) и кнопок на сайдбаре. Также сдеалть обводку всех кнопок при наведении мыши как в псд. Товары в сайдбаре сделать как в макете хтмл.