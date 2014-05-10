Верстка под уii frаmework

Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры. Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке: Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq Тех.задание: 1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься ...