Верстка несложного магазина

Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры.

Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке:

Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq

Тех.задание:

1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься макет и выглядеть на широких мониторах показано на макетах index1000.jpg и index.jpg

2. Картинка в слайдере занимает всю ширину экрана. Будем ставить очень широкие картинки.

3. Слайдер+галерея+модальные окна и пр. нужно реализовать исполнителю. Кандидатов которые не в состоянии это сделать, прошу не беспокоить.

4. На странице товара главная фотография всегда будет квадратной. И должна изменять свой размер в зависимости от разрешения экрана.

В проекте указывайте свои цены и сроки. Все остальное обсудим лично с претендентом.