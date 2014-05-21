Верстка несложного магазина

HTML-версткаЗавершен17 заявок319 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры.

Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке:

Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq

Тех.задание:

1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься макет и выглядеть на широких мониторах показано на макетах index1000.jpg и index.jpg

2. Картинка в слайдере занимает всю ширину экрана. Будем ставить очень широкие картинки.

3. Слайдер+галерея+модальные окна и пр. нужно реализовать исполнителю. Кандидатов которые не в состоянии это сделать, прошу не беспокоить.

4. На странице товара главная фотография всегда будет квадратной. И должна изменять свой размер в зависимости от разрешения экрана.

В проекте указывайте свои цены и сроки. Все остальное обсудим лично с претендентом.

10 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
koder
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$80
7 дней
Работа была сделана быстро и качественно, немногочисленные неточности в верстке были оперативно исправлены. В сроки вложились, я сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Культурный, приятный заказчик. Всегда онлайн. Быстрая оплата. Интересно было работать.
  • Похожие заказы

  • Сверстать простые страницы

    Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета. Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки сайта на Joomla

    Сайт world-intim.ru Всю верстку из архива вывести нормально на сайт, сделать нормальное выпадающее меню (псд) и нормальный каталог товаров (как в макете хтмл) Сделать кроссербразорность и убрать глюки на планшетах. Довести сайт до ума (нормальная ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжки на Bitrix

    Есть готовая верстка. Ее нужно одеть на Битрикс. Нужно за первые 4-5 часов показать натяжку каркаса.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $50

    Сверстать лендинг Думаю по макету всё понятно Без предоплаты. Верстаете, показываете, исправляем ошибки, оплачиваю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать две страницы из PSD в HTML

    $50

    Задавайте любые вопросы, я не посредник. По кроссбраузерности: все современные браузеры, IE 8+. Всякие круглые аватарки необязательно через CSS3 делать, можно просто так картинкой и оставить. Сверстать нужно главную и внутреннию. Если надо скрины более детальные ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Wordpress тема

    $250

    Нужно в кратчайшие строки сверстать тему для wordpress. ПСД скину исполнителю. Прошу писать вашу цену и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад