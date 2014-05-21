Верстка несложного магазина

Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета. Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры.
Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке:
Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq
Тех.задание:
1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься макет и выглядеть на широких мониторах показано на макетах index1000.jpg и index.jpg
2. Картинка в слайдере занимает всю ширину экрана. Будем ставить очень широкие картинки.
3. Слайдер+галерея+модальные окна и пр. нужно реализовать исполнителю. Кандидатов которые не в состоянии это сделать, прошу не беспокоить.
4. На странице товара главная фотография всегда будет квадратной. И должна изменять свой размер в зависимости от разрешения экрана.
В проекте указывайте свои цены и сроки. Все остальное обсудим лично с претендентом.
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