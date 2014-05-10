Сделать лендинг по ТЗ и шаблону

HTML-версткаЗакрыт13 заявок258 просмотров
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Т.З.на проект:

Оплата по-проектно.

С вас четкое выполнение поставленной задачи. Срок не более 3-4 дней.

Надо: Уникальный лендинг

за основу http://i-nanonomer.ru/

Текста от туда

http://joxi.ru/_tbru_3jtjavu4jcs2o

http://joxi.ru/ltfru_3jtjbzu1z_b4c

http://joxi.ru/4tfru_3jtjaru-hspvy

http://joxi.ru/mzzruxjktjcwrp2fxak

Также в шапке кнопка получить Бесплатно (по нажатию в фансибоксе открывется фрейм)

+ верстка что бы нормально смотрелась на 800x600»

В примечаниях к заявке или личным сообщением просьба написать ваш комментарий, с указанием цены и сроков выполнения работы.

P.S.: Работа удаленная.

Но если есть заинтересованные люди с Москвы, возможна работа в нашем офисе. Подробности в личке.

10 лет назад
Puxa
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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