Сделать лендинг по ТЗ и шаблону

Здравствуйте! Нужна верстка для лендинга. Нужно сделать такой же лендниг. + подключить метрику, почту (info). + Чтобы заявки приходили на email. Бюджет 1000 руб. + отзыв. Домен есть. Хостинга есть. Только дизайна в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Т.З.на проект:
Оплата по-проектно.
С вас четкое выполнение поставленной задачи. Срок не более 3-4 дней.
Надо: Уникальный лендинг
за основу http://i-nanonomer.ru/
Текста от туда
http://joxi.ru/_tbru_3jtjavu4jcs2o
http://joxi.ru/ltfru_3jtjbzu1z_b4c
http://joxi.ru/4tfru_3jtjaru-hspvy
http://joxi.ru/mzzruxjktjcwrp2fxak
Также в шапке кнопка получить Бесплатно (по нажатию в фансибоксе открывется фрейм)
+ верстка что бы нормально смотрелась на 800x600»
В примечаниях к заявке или личным сообщением просьба написать ваш комментарий, с указанием цены и сроков выполнения работы.
P.S.: Работа удаленная.
Но если есть заинтересованные люди с Москвы, возможна работа в нашем офисе. Подробности в личке.
- Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужен верстальщик, задача сверстать 4 шаблона под фреймворк. шаблоны простые, по 10$ за шаблон.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист Drupal для поддержки сайта (долгосрочное сотрудничество)HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Сделать на блоге ТОП Комментаторов с помощью редактирование HTML кода.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры. Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке: Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq Тех.задание: 1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься ...Завершен10 лет назад
Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета. Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт world-intim.ru Всю верстку из архива вывести нормально на сайт, сделать нормальное выпадающее меню (псд) и нормальный каталог товаров (как в макете хтмл) Сделать кроссербразорность и убрать глюки на планшетах. Довести сайт до ума (нормальная ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть готовая верстка. Ее нужно одеть на Битрикс. Нужно за первые 4-5 часов показать натяжку каркаса.Закрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно сверстать Landing Page Макет: https://redpen.io/brf7ca920b18fd0773HTML-верстка31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Footer выводится внутри страницы. Необходимо поправить.Завершен10 лет назад