Верстка лендинга.

Здравствуйте! Нужна верстка для лендинга. Нужно сделать такой же лендниг. + подключить метрику, почту (info). + Чтобы заявки приходили на email. Бюджет 1000 руб. + отзыв. Домен есть. Хостинга есть. Только дизайна в PSD нет.

http://web.archive.org/web/20130805063516/http://landingpage.bz/