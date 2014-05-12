Верстка лендинга.

Нужен верстальщик, задача сверстать 4 шаблона под фреймворк. шаблоны простые, по 10$ за шаблон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужна верстка для лендинга. Нужно сделать такой же лендниг. + подключить метрику, почту (info). + Чтобы заявки приходили на email. Бюджет 1000 руб. + отзыв. Домен есть. Хостинга есть. Только дизайна в PSD нет.
http://web.archive.org/web/20130805063516/http://landingpage.bz/
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