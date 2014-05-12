Верстка лендинга.

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок208 просмотров
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Здравствуйте! Нужна верстка для лендинга. Нужно сделать такой же лендниг. + подключить метрику, почту (info). + Чтобы заявки приходили на email. Бюджет 1000 руб. + отзыв. Домен есть. Хостинга есть. Только дизайна в PSD нет.

http://web.archive.org/web/20130805063516/http://landingpage.bz/

10 лет назад
fleisch1488
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MadJoker
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Юрий - очень грамотный исполнитель! Всё качественно сделано и в срок. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всё как договаривались. Оплата была произведена быстро!
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