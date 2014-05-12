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Юрий Копоть
MadJoker
MadJoker
36 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Антон
fleisch1488
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка лендинга.
Юрий - очень грамотный исполнитель! Всё качественно сделано и в срок. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всё как договаривались. Оплата была произведена быстро!
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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