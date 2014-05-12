MadJoker

Юрий Копоть MadJoker

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

fleisch1488
Антон 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Верстка лендинга.
Юрий - очень грамотный исполнитель! Всё качественно сделано и в срок. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всё как договаривались. Оплата была произведена быстро!
Ответный отзыв