Верстка 2х страниц.

HTML-версткаЗавершен8 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложении 3 эскиза. На одном выпадающее меню. На главной слайдер.

От вас срок и цена с адаптацией под UMI (tpl шаблоны)

- и без адаптации.

10 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
1 день
Все отлично!
Очень хороший заказчик и замечательный человек Все четко, все по делу, все супер Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую другим Мой +
  • Похожие заказы

  • Верстка html-шаблона для сайта

    $100

    Верстка html-шаблона для сайта Важный момент: Нам не нужна реализация клиентских скриптов, так как они уже есть. Нужна только верстка, чистая, без JavaScript. Все интерактивные элементы должны иметь установленные CSS-классы, чтобы к ним можно было обратиться. Можно использовать какие-то ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать лендинг по ТЗ и шаблону

    Т.З.на проект: Оплата по-проектно. С вас четкое выполнение поставленной задачи. Срок не более 3-4 дней. Надо: Уникальный лендинг за основу http://i-nanonomer.ru/ Текста от туда http://joxi.ru/_tbru_3jtjavu4jcs2o http://joxi.ru/ltfru_3jtjbzu1z_b4c http://joxi.ru/4tfru_3jtjaru-hspvy http://joxi.ru/mzzruxjktjcwrp2fxak Также в шапке кнопка получить Бесплатно (по нажатию в фансибоксе открывется фрейм) + верстка что бы нормально смотрелась ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга.

    $50

    Здравствуйте! Нужна верстка для лендинга. Нужно сделать такой же лендниг. + подключить метрику, почту (info). + Чтобы заявки приходили на email. Бюджет 1000 руб. + отзыв. Домен есть. Хостинга есть. Только дизайна в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка несложного магазина

    Нужен ответственный верстальщик с опытом, который сделает все без халтуры. Читайте ниже ТЗ и смотрите макеты по ссылке: Макеты: http://yadi.sk/d/aZayzrf2PiZRq Тех.задание: 1. Верстка резиновая. От 1000 до 1210. После 1210 резина останавливается. Как должен сжиматься ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать простые страницы

    Необходимо сверстать страницы по типу, http://play.allo.ua/. По факту необходимо поменять только логотип и цвета. Бюджет согласовывается. Оплата только безопасная сделка.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правки сайта на Joomla

    Сайт world-intim.ru Всю верстку из архива вывести нормально на сайт, сделать нормальное выпадающее меню (псд) и нормальный каталог товаров (как в макете хтмл) Сделать кроссербразорность и убрать глюки на планшетах. Довести сайт до ума (нормальная ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжки на Bitrix

    Есть готовая верстка. Ее нужно одеть на Битрикс. Нужно за первые 4-5 часов показать натяжку каркаса.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад