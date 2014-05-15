Верстка 2х страниц.

Верстка html-шаблона для сайта Важный момент: Нам не нужна реализация клиентских скриптов, так как они уже есть. Нужна только верстка, чистая, без JavaScript. Все интерактивные элементы должны иметь установленные CSS-классы, чтобы к ним можно было обратиться. Можно использовать какие-то ...
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В приложении 3 эскиза. На одном выпадающее меню. На главной слайдер.
От вас срок и цена с адаптацией под UMI (tpl шаблоны)
- и без адаптации.
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