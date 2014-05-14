Верстка html-шаблона для сайта

Важный момент:

Нам не нужна реализация клиентских скриптов, так как они уже есть.

Нужна только верстка, чистая, без JavaScript. Все интерактивные элементы должны иметь установленные CSS-классы, чтобы к ним можно было обратиться.

Можно использовать какие-то базовые скрипты, для меню например, если это необходимо и тд.

Но для всех счетчиков и основного функционала этого всего не нужно, тут делаем только верстку.

Еще раз уточню, нужна верстка html+css без js и других фреймов, это очень важный момент, по этому и уточняю