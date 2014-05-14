Требуется штмл верстка

Нужно переделать карту на сайте sardegna.su ( joomla 2.5 ) Нужно сделать карту о.Сардиния (Италия) с разделением на провинции, каждая провинция имеет город, каждая провинция и каждый город являются ссылками на результаты поиска. 1. Используемые цвета: ...
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Нужно отверстать две страницы главную и внутрению в html.
От вас необходимо указать приблезительные цены сколько вы берете за главную и внутреннию, понятно что цена будет от, до тех пор пока вы не видели дизайн.
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