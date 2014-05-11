Сверстать на SimplaCms

HTML-версткаЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Нужна мелочь на симпле. На сайте kulinariya.vojazh.kz/ между слайдером и логотипом поставить div с сылками.

Див с фоном коричневым как меню с закругленными краями как у слайдера в нем статичные ссылки по 5 блоков.

Цену пишите сразу.

10 лет назад
menstone
Михаил 
40 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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