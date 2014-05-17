Исправить вёрстку под мобильные кпк планшеты

Верстка html-шаблона для сайта Важный момент: Нам не нужна реализация клиентских скриптов, так как они уже есть. Нужна только верстка, чистая, без JavaScript. Все интерактивные элементы должны иметь установленные CSS-классы, чтобы к ним можно было обратиться. Можно использовать какие-то ...