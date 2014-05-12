Верстка на МодХ

Друзья, шаблон готов в PSD (в шаблоне есть только форма для регистрации из 3 полей), сверстать необходимо под бесплатную CMS (Drupal, Joomla), закинуть на домен и хостинг, 2-3 дня, опытный верстальщик сделает за 2 часа.