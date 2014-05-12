Правки сайта joomla+Zoo

Доброго, нужен вдумчивый, рукастый верстальщик, умеющий делать качественную верстку. Нужно решить задачу, а именно внести правки согласно комментария заказчика. По хорошему грамотному спецу работы на 3 - 4 часа Архив https://cloud.mail.ru/public/8a62e1e09f40/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C Сколько может стоить данная работа? Сроки? - данную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сайт http://kihni-italia.ru/. Создан на joomla+Zoo.
- Карточка товара (пример: http://kihni-italia.ru/index.php/kukhni/sovremennye/item/airone?category_id=3 ), сделать маленькие фото снизу одинакового размера и выравнивались по левому краю всегда.
- Добавить название товара снизу большого изображения между логотипом фабрики и «купить»
- Вставить на главную (ссылка на макет: https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiWDBZRWxoMUVJNmM/edit?pli=1 ) текст и форму обратной связи (ссылка на макет: https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiOF92dVNZWWh6amM/edit?pli=1 )Форма обратной связи вызывается в виде всплывающего окна по клику на ссылку Связаться Сейчас в шапке и в подвале ссылка Сюда возле почты.
- На главной поверх баннера сделать ссылку «Товар в наличии», как на макете (ссылка выше)
- Сделать страницу в отзывами как в макете : https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=wise&passive=true&go=true&continue=https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiWWhES1Q4WEwtakU/edit?usp%3Ddrive_web%26pref%3D2%26pli%3D1
- Во всех категориях товаров перенести описание категории внизу и сделать так, чтобы описание отображалось только на одной первой странице
- Хлебные крошки сделать только в каталоге, выровнять их на одном уровне с зеленой ленты справа с названием категории товара, а левое меню опустить, сделать на ровне с товаром ( макет: https://docs.google.com/uc?id=0B5Ftyu_oK_yiclJ0TDVCeHY0YlU&export=download )
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