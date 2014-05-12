Правки сайта joomla+Zoo

1. Сайт http://kihni-italia.ru/. Создан на joomla+Zoo.

- Карточка товара (пример: http://kihni-italia.ru/index.php/kukhni/sovremennye/item/airone?category_id=3 ), сделать маленькие фото снизу одинакового размера и выравнивались по левому краю всегда.

- Добавить название товара снизу большого изображения между логотипом фабрики и «купить»

- Вставить на главную (ссылка на макет: https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiWDBZRWxoMUVJNmM/edit?pli=1 ) текст и форму обратной связи (ссылка на макет: https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiOF92dVNZWWh6amM/edit?pli=1 )Форма обратной связи вызывается в виде всплывающего окна по клику на ссылку Связаться Сейчас в шапке и в подвале ссылка Сюда возле почты.

- На главной поверх баннера сделать ссылку «Товар в наличии», как на макете (ссылка выше)

- Сделать страницу в отзывами как в макете : https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=wise&passive=true&go=true&continue=https://docs.google.com/file/d/0B5Ftyu_oK_yiWWhES1Q4WEwtakU/edit?usp%3Ddrive_web%26pref%3D2%26pli%3D1

- Во всех категориях товаров перенести описание категории внизу и сделать так, чтобы описание отображалось только на одной первой странице

- Хлебные крошки сделать только в каталоге, выровнять их на одном уровне с зеленой ленты справа с названием категории товара, а левое меню опустить, сделать на ровне с товаром ( макет: https://docs.google.com/uc?id=0B5Ftyu_oK_yiclJ0TDVCeHY0YlU&export=download )