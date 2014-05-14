Верстка сайта на HTML со стилями CSS

HTML-версткаЗавершен14 заявок209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пишите адекватную цену за которую возьметесь за работу.

Нужно сделать отдельно первую страницу, без возможности перехода на остальные, и отдельно с переходом на три страницы.

Дополнительные файлы картинок сайта пришлю.

Верстка сайтаHTMLCSS
10 лет назад
Katalina_
Каталина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
cfc_vano
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист знающий свое дело, работу выполнил качественно и в срок. Рекомендую))
Рекомендую Каталину к сотрудничеству как адекватного и ответственного заказчика, в процессе работы сложностей не возникало, оплата без задержек. Буду радый дальнейшему сотрудничеству.
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