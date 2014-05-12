Адаптивная верстка под IPAD и Iphone

Утеряна база данных, необходимо восстановить сайт, со всеми функциями. данные восстанавливать необязательно дистрибутив: http://yadi.sk/d/TztFU0WkPSFNE Сверстать необходимо на modX Центральную картинку с небоскребами можно обновить (заменить)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Есть сайт
http://ecruft.ru/ . При открывании на IPAD или Iphone верстка начинает уезжать. Необходимо поправить.
Проверить можете
http://weblomaster.ru/ipad-emulator/index.php
Пожалуйста указывайте вашу цену.
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