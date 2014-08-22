Верстка html+css+js+смарти

Необходимо сверстать основу лендинга, всплывающее окно и несколько мелких подстраниц. Все исходники предоставляю в формате .psd. То что нужно сверстать в виде картинок можно просмотреть ниже. Все детали обсуждаются посредством скайпа или мобильной связи. Сроки ...
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http://www.dev.cinem.ru нет времени самому возится нужно донатянуть дизайн доработать js из имеющегося сделать юзер зону . подробный Т3 после одекватной цены за работу . движок этот http://www.kernel-video-sharing.com/ru/
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