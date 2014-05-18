Необходима верстка Landing page

$100
HTML-версткаЗавершен5 заявок182 просмотра
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Необходимо сверстать основу лендинга, всплывающее окно и несколько мелких подстраниц. Все исходники предоставляю в формате .psd. То что нужно сверстать в виде картинок можно просмотреть ниже. Все детали обсуждаются посредством скайпа или мобильной связи. Сроки на выполнение 3 дня (максимум 5) поэтому количество правок будет ограничено.

10 лет назад
DieL
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
web-nets
Игорь 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$100
2 дня
Отлично справился с поставленной задачей, качественно выполнил верстку при этом правки вносились оперативно, что приятно радовать. Будем сотрудничать с Игорем и в дальнейшем по более крупным проектам. Спасибо за выполненный лендинг, вышел достаточно интересным)
Заказчик просто чудесный. Четкое ТЗ, оперативная оплата. На связи практически всегда. Был рад сотрудничеству и надеюсь на его продолжение в будущем. Рекомендую.
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