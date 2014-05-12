Html верстальщик

$400
HTML-версткаЗакрыт43 заявки608 просмотров
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Что нужно:

1) Уверенные знания в блочной верстке xHtml/HTML5, css2/3.

2) Знание основ табличной верстки, для верстки самих таблиц.

2) Умение работать в чужой верстке.

3) Знание js/jQuery на уровне достаточном для настройки скриптов слайдеров, обратных форм, выпадающих окошек, счетчиков обратного отсчета.

4) Знание какой-то из CMS (Joomla, WordPress, MODx Evo, Битрикс) было бы очень хорошо.

5) Желание изучать новое и улучшать свой уровень.

6) Быть на связи, в том числе готовым к голосовому общению по Skype.

Обязанности:

1) Кросбраузерная, валидная верстка xHtml/HTML5, css2/3 по готовым макетам Photoshop.

2) Правка существующих Html шаблонов.

3) Настройка js/jQuery скриптов.

Условия:

1) Дается готовый макет, нужно его сверстать в адекватные сроки.

2) Верстка согласно ТЗ, которое предусматривает особенности макета и будущую CMS.

3) В начале оплата по факту выполненной работы.

4) Оплачивается только полностью выполненная работа.

Чего не знаете подскажем, главное желание работать.

HTML
10 лет назад
aleks-pro
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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