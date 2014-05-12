Html верстальщик

Необходимо сверстать сайт по готовому макету. Движок wordpress. Все подробности можно обсудить в личке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно:
1) Уверенные знания в блочной верстке xHtml/HTML5, css2/3.
2) Знание основ табличной верстки, для верстки самих таблиц.
2) Умение работать в чужой верстке.
3) Знание js/jQuery на уровне достаточном для настройки скриптов слайдеров, обратных форм, выпадающих окошек, счетчиков обратного отсчета.
4) Знание какой-то из CMS (Joomla, WordPress, MODx Evo, Битрикс) было бы очень хорошо.
5) Желание изучать новое и улучшать свой уровень.
6) Быть на связи, в том числе готовым к голосовому общению по Skype.
Обязанности:
1) Кросбраузерная, валидная верстка xHtml/HTML5, css2/3 по готовым макетам Photoshop.
2) Правка существующих Html шаблонов.
3) Настройка js/jQuery скриптов.
Условия:
1) Дается готовый макет, нужно его сверстать в адекватные сроки.
2) Верстка согласно ТЗ, которое предусматривает особенности макета и будущую CMS.
3) В начале оплата по факту выполненной работы.
4) Оплачивается только полностью выполненная работа.
Чего не знаете подскажем, главное желание работать.
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