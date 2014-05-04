Создаю баннеры, афиши, оформления групп в социальных сетях, landing page, веб-сайты, логотипы, дизайн интерфейсов приложений.
Порядок работы:
1. Присылаете ТЗ, обсуждаем детали заказа (при необходимости можем написать ТЗ совместно при помощи нашего брифа).
2. Оплачиваете предоплату в размере 30-50%.
3. Получаете .jpg изображение с водяным знаком, вносите корректировки.
4. После внесения поправок в макет, утверждаете работу.
5. Оплачиваете согласно указанной стоимости выполненную работу.
6. Получаете исходники работ в формате .psd или .ai, оставляете отзыв.
P.S. Если работа очень объемная по своим размерам, возможен вариант поэтапной оплаты, о чем будет обсуждено дополнительно.
Варианты для связи:
-через скайп: teddi_smile;
-позвонив по мобильному номеру: +38 (093) 213-01-54 (желательно предупредить о звонке в виде личного сообщения на данном сайте);
-написав сообщение на почтовый ящик: [email protected];
-через личные сообщения на сайте weblancer.
Варианты оплаты:
- на карточку Альфа Банка;
- на кошелек Web Money;
- на кошелек Яндекс Деньги;
- на кошелек Qiwi.
Работаем, пока у вас на лице не появится улыбка.
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