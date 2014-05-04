DieL

Татьяна DieL

 
28 летУкраина/Житомир
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качество превыше всего.

Создаю баннеры, афиши, оформления групп в социальных сетях, landing page, веб-сайты, логотипы, дизайн интерфейсов приложений.

Порядок работы:

1. Присылаете ТЗ, обсуждаем детали заказа (при необходимости можем написать ТЗ совместно при помощи нашего брифа).

2. Оплачиваете предоплату в размере 30-50%.

3. Получаете .jpg изображение с водяным знаком, вносите корректировки.

4. После внесения поправок в макет, утверждаете работу.

5. Оплачиваете согласно указанной стоимости выполненную работу.

6. Получаете исходники работ в формате .psd или .ai, оставляете отзыв.

P.S. Если работа очень объемная по своим размерам, возможен вариант поэтапной оплаты, о чем будет обсуждено дополнительно.

Варианты для связи:

-через скайп: teddi_smile;

-позвонив по мобильному номеру: +38 (093) 213-01-54 (желательно предупредить о звонке в виде личного сообщения на данном сайте);

-написав сообщение на почтовый ящик: [email protected];

-через личные сообщения на сайте weblancer.

Варианты оплаты:

- на карточку Альфа Банка;

- на кошелек Web Money;

- на кошелек Яндекс Деньги;

- на кошелек Qiwi.

Работаем, пока у вас на лице не появится улыбка.

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Отзывы заказчиков
Aleksander43
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн или создание LP
Быстро, качественно рекомендую, с фантазией
Все отлично, четко поставленная задача, постоянно на связи, мгновенная оплата.
Ответный отзыв
MikeZ06Z
Миихаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Дизайн LP
Быстро! Красиво! Качественно!
Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработать дизайн для сайта-визитки
Всё сделала супер! Рекомендую!
Все отлично, детальное и понятное ТЗ, понятные правки.
Ответный отзыв
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Изменить раздел сайта
Работа выполнена! Все отлично! Если понадобится помощь - обязательно обращусь снова!
Все отлично, детальное ТЗ и корректные правки.
Ответный отзыв
Elfiel
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Редизайн контента внутренней страницы сайта
Адекватный исполнитель, сроки соблюдены, изменения и доработки вносятся оперативно. Буду продолжать обращаться за помощью в работе.
Отличный заказчик, мгновенная оплата, очень приятно работать. Спасибо.
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