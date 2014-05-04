Качество превыше всего.

Создаю баннеры, афиши, оформления групп в социальных сетях, landing page, веб-сайты, логотипы, дизайн интерфейсов приложений.

Порядок работы:

1. Присылаете ТЗ, обсуждаем детали заказа (при необходимости можем написать ТЗ совместно при помощи нашего брифа).

2. Оплачиваете предоплату в размере 30-50%.

3. Получаете .jpg изображение с водяным знаком, вносите корректировки.

4. После внесения поправок в макет, утверждаете работу.

5. Оплачиваете согласно указанной стоимости выполненную работу.

6. Получаете исходники работ в формате .psd или .ai, оставляете отзыв.

P.S. Если работа очень объемная по своим размерам, возможен вариант поэтапной оплаты, о чем будет обсуждено дополнительно.

Варианты для связи:

-через скайп: teddi_smile;

-позвонив по мобильному номеру: +38 (093) 213-01-54 (желательно предупредить о звонке в виде личного сообщения на данном сайте);

-написав сообщение на почтовый ящик: [email protected];

-через личные сообщения на сайте weblancer.

Варианты оплаты:

- на карточку Альфа Банка;

- на кошелек Web Money;

- на кошелек Яндекс Деньги;

- на кошелек Qiwi.

Работаем, пока у вас на лице не появится улыбка.