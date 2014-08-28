Постинг на форумах

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Завершен10 заявок253 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Для проекта необходим ответственный человек и усидчивый. Есть готовые отзывы около 100 и список форумов на которых нужно их разместить (правила размещения отправлю выбранному фрилансеру). За каждый из размещенных отзывов оплата по факту до 7 рублей/отзыв. Планируется дальнейшее сотрудничество (около 300 отзывов ежемесячно). Предлагайте свои сроки и стоимость.

11 лет назад
DieL
30 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад
$15
1 день
Все как обычно;) Быстро и качественно!
Очередной раз доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 лет назад