Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
Контроллер домена, сделать доступным через интерн.
Контроллер домена, сделать доступным через интернет БЕЗ VPN
Есть настроенный контроллер домена на Win Server 2008r2. Рабочие машины которые находятся в одной сетке с контролером домена подключаются без проблем. Надо сделать так чтоб удаленный компьютер через интернет мог тоже подключаться к контроллеру домена.
Структура сети:
1) Витая пара от провайдера с статическим IP подключается к железному роутеру.
2) Железный роутер дает свой внутренний IP 192.168.0.104 для виртуального роутера
3) Виртуальный роутер дает свой внутренный IP 192.168.1.19 контроллеру домена, и внутренний IP 192.168.1.50 для рабочей машины.
- Рабочая машина без проблем входит в домен.
- Контроллер домена, рабочая машина и виртуальный роутер крутятся на виртуалке esxi 5.5
Порты 53, 88, 123, 135, 138, 139, 389, 445, 446, 3268, 3269, 1024:5000,49152:65535 проброшены на обоих роутерах.
Я не администратор, просто опытный пользователь. Нужен профессионал который возьмет, посмотрит и сделает.
Жду предложение по цене и готовности приступить к работе.
Оплата на Карту Приват Банк
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо правило которое бы перенаправляло url на другой, не меняя его в строке браузера.Закрыт11 лет назад
- $50Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ИТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ИТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях) Требования: OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise. Well known regular services ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Существует проект - специализированная социальная сеть с динамическими данными. В данный момент проект на этапе разработки и конфигурирования. С целью обеспечения стабильной и бесперебойной работы всего проекта и сохранности данных необходимо: ...Завершен11 лет назад
- $15
Требуется небольшой, ликбез по git-у. Интерактивно, с демонстрацией. Связь skype, TeamViewer. Типы вопросов: конфигурация, ветки, клонирование удаленного репозитория, и т.п. Оплата: ЯД, Карта Сбербанка, QiwiСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В кротчайшие сроки написать инструкцию по установке и настройке ispmanager и ispbilling на одной VPS debian, а также настройке нескольких тарифов с автоматическим добавлением пользователей в ispmanager. В ispmanager должны сочетаться apache2 и ...Закрыт11 лет назад
Необходимо обработать csv файл таким образом, чтоб содержимые контакты заливались в контакты гугла на (https://mail.google.com/mail/#contacts).Завершен11 лет назад
- $50
Заблокировали сервер hetzner. Могут предоставить доступ LARA либо для приватного IP. Нужно перенести сайты порядка 100 штук на jino Кто может сделать архив сайтов и перенести на jino Большим бюджетом не обладаю, ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт11 лет назад