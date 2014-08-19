Контроллер домена, сделать доступным через интерн.

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Контроллер домена, сделать доступным через интернет БЕЗ VPN

Есть настроенный контроллер домена на Win Server 2008r2. Рабочие машины которые находятся в одной сетке с контролером домена подключаются без проблем. Надо сделать так чтоб удаленный компьютер через интернет мог тоже подключаться к контроллеру домена.

Структура сети:

1) Витая пара от провайдера с статическим IP подключается к железному роутеру.

2) Железный роутер дает свой внутренний IP 192.168.0.104 для виртуального роутера

3) Виртуальный роутер дает свой внутренный IP 192.168.1.19 контроллеру домена, и внутренний IP 192.168.1.50 для рабочей машины.

- Рабочая машина без проблем входит в домен.

- Контроллер домена, рабочая машина и виртуальный роутер крутятся на виртуалке esxi 5.5

Порты 53, 88, 123, 135, 138, 139, 389, 445, 446, 3268, 3269, 1024:5000,49152:65535 проброшены на обоих роутерах.

Я не администратор, просто опытный пользователь. Нужен профессионал который возьмет, посмотрит и сделает.

Жду предложение по цене и готовности приступить к работе.

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11 лет назад
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Иванов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

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