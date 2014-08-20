Преподаватель IT администрирования

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ИТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ИТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.

Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией.

Требования:

Навыки работы с Miсrosoft Windows Server 2003, 2008 или 2012

Навыки работы с сервером MS SQL будут преимуществом

Искусство преподавания в области информационных технологий

Обязательное наличие MS сертификата

Знание аппаратного обеспечения и OC Linux будут преимуществом.

Обязанности:

обучение сетевому администрированию на платформе Microsoft Windows Server 2008

подготовка PPT презентация для целей обучения

консультации для студентов курса

Условия работы: полная или почасовая занятость, по договоренности, начало работы с 1 сентября.

LinuxSQL
11 лет назад
Artell
53 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров