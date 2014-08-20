Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
Преподаватель IT администрирования
Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ИТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ИТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.
Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией.
Требования:
Навыки работы с Miсrosoft Windows Server 2003, 2008 или 2012
Навыки работы с сервером MS SQL будут преимуществом
Искусство преподавания в области информационных технологий
Обязательное наличие MS сертификата
Знание аппаратного обеспечения и OC Linux будут преимуществом.
Обязанности:
обучение сетевому администрированию на платформе Microsoft Windows Server 2008
подготовка PPT презентация для целей обучения
консультации для студентов курса
Условия работы: полная или почасовая занятость, по договоренности, начало работы с 1 сентября.
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