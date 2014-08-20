Обработка CSV файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка165 просмотров

Необходимо обработать csv файл таким образом, чтоб содержимые контакты заливались в контакты гугла на (https://mail.google.com/mail/#contacts).

11 лет назад
seodrum
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fatboyslim
Алексей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось соотношение цена/качество, в работе Алексея. Рекомендую!
В работе с Дмитрием понравилась чёткая постановка задачи, быстрая приёмка работ и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fatboyslim
Алексей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад