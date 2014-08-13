Сделать проброс портов на Windows 2012R2

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок170 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать проброс портов с одной сетевухи на вторую. С интернета в сеть.

Только одно действие. Только несколько портов.

Наличие портфолио и опыта работы обязательно.

11 лет назад
Xim
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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