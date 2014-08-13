Срочно требуется оптимизатор сервера FPS, ОС: Debian 7, панель управления ISPmanager Pro Оплата после завершения работы, QIWI деньгами, если нет возможности принимать данный способ оплаты, просьба не беспокоить.
Сделать проброс портов на Windows 2012R2
Добрый день.
Необходимо сделать проброс портов с одной сетевухи на вторую. С интернета в сеть.
Только одно действие. Только несколько портов.
Наличие портфолио и опыта работы обязательно.
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