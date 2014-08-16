Оптимизация сервера

Работа была проведена оперативно, в следствии которой, получила советы. Как человек, очень позитивный, не стесняется, не скромничает, не набивает себе цену. Очень легко с ним общаться и даже приятно и весело. Кстати, работу свою сделал, более чем нужно, это меня очень удивило и порадовало. Спасибо большое!!! Рекомендую! Привет из Казахстана и желаю хорошего отдыха! )) С уважением, Гульсина.