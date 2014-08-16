Оптимизация сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Срочно требуется оптимизатор сервера FPS, ОС: Debian 7, панель управления ISPmanager Pro

Оплата после завершения работы, QIWI деньгами, если нет возможности принимать данный способ оплаты, просьба не беспокоить.

DebianISPmanager
11 лет назад
Sina
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа была проведена оперативно, в следствии которой, получила советы. Как человек, очень позитивный, не стесняется, не скромничает, не набивает себе цену. Очень легко с ним общаться и даже приятно и весело. Кстати, работу свою сделал, более чем нужно, это меня очень удивило и порадовало. Спасибо большое!!! Рекомендую! Привет из Казахстана и желаю хорошего отдыха! )) С уважением, Гульсина.
Отличная, приятная заказчица= ) Все что необходимо было предоставлено, проверено и оплачено моментально! На связи постоянно! Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад