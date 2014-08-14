Сервер VPS

Проблема с интернет магазином lyric-line.ru - не создать новые категории и не отредактировать старые. Пишут что проблема на сервере. Сервер арендуем у хостинг компании majordomo

Вообщем требуется исправить ошибку и сделать чтобы все заработало!

Цена: предлагайте