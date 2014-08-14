Есть сервер в хетзнере, debian 7.4. Хочется на нем заиметь vmware sphere. Прошу оценить стоимость и сроки, задавайте уточняющие вопросы в аську.
Сервер VPS
Проблема с интернет магазином lyric-line.ru - не создать новые категории и не отредактировать старые. Пишут что проблема на сервере. Сервер арендуем у хостинг компании majordomo
Вообщем требуется исправить ошибку и сделать чтобы все заработало!
Цена: предлагайте
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