Сервер VPS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Проблема с интернет магазином lyric-line.ru - не создать новые категории и не отредактировать старые. Пишут что проблема на сервере. Сервер арендуем у хостинг компании majordomo

Вообщем требуется исправить ошибку и сделать чтобы все заработало!

Цена: предлагайте

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад
$30
1 день
Профессионал своего дела! Лояльный, грамотный и с юмором) Починил крупный интернет магазин! Продолжим сотрудничество. Рекомендую
очень позитивный человек, зарядился оптимизмом от общения на пару следующих дней)) с постановкой задачи и оплатой никаких проблем не возникло, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 лет назад