Исправить импорт CPanel -> ISP Manager

Пытаюсь импортировать пользователя из CPanel в ISP Manager, при импорте получаю сообщение:

Во время импорта пользователя произошли ошибки. Для просмотра отчета нажмите "подробнее"

Нажимаю Подробнее - вижу:

Aug 9 00:51:09 Failed to initialize module 'emaildomain' (pbkp): unknown error. Skip it.

Aug 9 00:51:09 Failed to initialize module 'wwwdomain' (pbkp): unknown error. Skip it.

Aug 9 00:51:09 Restoring 'alext185_cards' failed: Failed to run function db.edit: code=8 Code 8

Aug 9 00:51:09 Restoring 'alext185_hline' failed: Failed to run function db.edit: code=8 Code 8

Aug 9 00:51:09 Restoring 'alext185_asteria' failed: Failed to run function db.edit: code=8 Code 8

Aug 9 00:51:09 Restoring 'alext185_muses' failed: Failed to run function db.edit: code=8 Code 8

Aug 9 00:51:18 Failed to move domain's dir to '/var/www/alext185/data/www/h-line.com.ua/': Failed to move docroot: No such file or directory

Aug 9 00:51:21 Failed to move domain's dir to '/var/www/alext185/data/www/foto.bumagnoehobby.kiev.ua/': Failed to move docroot: No such file or directory

Aug 9 00:51:23 Failed to move domain's dir to '/var/www/alext185/data/www/asteria.kiev.ua/': Failed to move docroot: No such file or directory

Aug 9 00:51:24 Failed to move domain's dir to '/var/www/alext185/data/www/bumagnoehobby.kiev.ua/': Failed to move docroot: No such file or directory

Aug 9 00:51:25 Failed to move domain's dir to '/var/www/alext185/data/www/musesgift.com/': Failed to move docroot: No such file or directory

Aug 9 00:51:27 ftp: Failed to restore 'bumagnoehobby': Failed to run function ftp.edit: code=4 Invalid value name

Aug 9 00:51:27 ftp: Failed to restore 'musesgift': Failed to run function ftp.edit: code=4 Invalid value name

Aug 9 00:51:27 cron: Failed to restore '': Failed to run function cron.edit: code=4 Invalid value name

Фрагмент ispmgr.log в аттаче

Задача: найти ошибку, которая не дает выполнить импорт + предоставить алгоритм исправления, чтобы я мог импортировать всех остальных пользователей.