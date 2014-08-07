Упала система с Sugar CRM на удалённом сервере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки184 просмотра

Упала система с Sugar CRM на удалённом сервере-нужно срочно поднять.

11 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$25
1 день
Сергей поднял сервер за несколько минут.Добавить нечего!Молодец!
Отличный заказчик! Рекомендую! Приятно было сотрудничать!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
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Системное администрирование