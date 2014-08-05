Нужна поддержка опытного админа. Текущая версия 6.6-2.8.amzn1 Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php. Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку: ...
Ищу системного администратора
Ищу системного администратора. Сервер на дебиане и плеске. Провайдер хетцнер.
Работа только через TeamViewer либо похожие сервисы / доступ прямой к руту не дам.
Проблема:
: Каждые 5 / 7 дней падает сервак.
: при бекапе сервер уходит в нервану
: последнее время не удается обновить
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