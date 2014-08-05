Ищу системного администратора

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок293 просмотра

Ищу системного администратора. Сервер на дебиане и плеске. Провайдер хетцнер.

Работа только через TeamViewer либо похожие сервисы / доступ прямой к руту не дам.

Проблема:

: Каждые 5 / 7 дней падает сервак.

: при бекапе сервер уходит в нервану

: последнее время не удается обновить

11 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$35
30 дней
Супер! Все работает!
+++

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gev511
34 года
15 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
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