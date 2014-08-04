Весь трафик через прокси на Windows Server 2012

На сервере установлен SoftEther VPN Server. Необходимо завернуть весть трафик через прокси, для прокси можно использовать любую программу на Ваш выбор (например ProxySwitcher). Смысл в том чтобы на сервере выбирать прокси, и при подключении к серверу через впн весь трафик должен идти через этот прокси.