Весь трафик через прокси на Windows Server 2012

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  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка203 просмотра

На сервере установлен SoftEther VPN Server. Необходимо завернуть весть трафик через прокси, для прокси можно использовать любую программу на Ваш выбор (например ProxySwitcher). Смысл в том чтобы на сервере выбирать прокси, и при подключении к серверу через впн весь трафик должен идти через этот прокси.

11 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

itcs
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Всё отлично. Спасибо за сотрудничество.

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itcs
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад