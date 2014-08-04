Нужна поддержка опытного админа. Текущая версия 6.6-2.8.amzn1 Требуется минимум pcre-7.2 или последняя в php. Через yum не ставится. Из исходника не компиллируется. ./configure выдает ошибку: ...
Весь трафик через прокси на Windows Server 2012
На сервере установлен SoftEther VPN Server. Необходимо завернуть весть трафик через прокси, для прокси можно использовать любую программу на Ваш выбор (например ProxySwitcher). Смысл в том чтобы на сервере выбирать прокси, и при подключении к серверу через впн весь трафик должен идти через этот прокси.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Для проекта вопросов-ответов требуются консультанты по системному администрированию различных направлений. Разделы такие: - базы данных (mysql, pgsql, oracle, mssql); - аппаратные средства; - операционные системы (linux, solaris, windows, osx); ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
При переносе сайта на новый сервер без апачи, только nginx - админка работает, а вместо сайта белый экран. Нужно настроить сервер, чтоб сайт заработал.Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна проверка и мониторинг безопасности выделенного сервера.На сервере будут размещены проекты на специфической CMS H-SCRIPT нашей разработки. Мы планируем создать хостинг для своих клиентов. Мониторинг нужен для всего сервера, для всех клиентов. Жду ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте , нужна консультация и помощь по Exchange 2013 в режиме кластера (DAG). Человек должен иметь практический опыт в настройке отказоустойчивости.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно сделать сервер из компьютера, с папкой хранения данных, с доступом к принтеру. Оборудование: роутер yota -> компьютер с Windows 7 -> ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть действующий сайт с посещением 10 000 в сутки и выше. PHP, MySQL. Написан на самописном движке, делает самые примитивные запросы к mysql, типа выборка по первичному ключу. С нагрузкой (10к посещений) ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Установка и настройка форума vbulletin на ваш хостинг, помощь в установке дополнительных модулей, постоянная связь по электронной почте Установка форума - 700 руб. Настройка - 500 руб. Мелкие решения вопросов от ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
1.В заголовок интернет-магазина необходимо указать правильный срок Expires: - для главной страницы нужно указать срок не более 5 дней от текущей даты - для категорий ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад