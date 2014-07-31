Белый экран Joomla 3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

При переносе сайта на новый сервер без апачи, только nginx - админка работает, а вместо сайта белый экран.

Нужно настроить сервер, чтоб сайт заработал.

JoomlaNginx
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров