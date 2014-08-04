Консультант раздела сайта

Для проекта вопросов-ответов требуются консультанты по системному администрированию различных направлений. Разделы такие:

- базы данных (mysql, pgsql, oracle, mssql);

- аппаратные средства;

- операционные системы (linux, solaris, windows, osx);

- сети;

- программирование (bash, perl, etc...);

- безопасность;

- виртуализация (vmware, XEN, KVM, Hyper-V);

- телефония (VoIP, телефонные станции, etc..);

- другие задачи администрирования (backup, etc...);

Подойдут как профильные специалисты, так и просто продвинуты пользователи. Все зависит от раздела, который Вы сможете поддерживать.