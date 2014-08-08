Обучение системному администрированию. Нужна практика!!! Частные уроки, желательно в Киеве, либо удаленно. Помощь нужна только от работающих и постоянно практикующих свою деятельность, системных админов. ...
Вылечить сервер от спама
Проверить безопасность на сервере, поставить защиту от повторного вторжения.
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