Решение задач. Red Hat Linux (CentOS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется решение комплекса экзаменационных задач на знание Red Hat Enterprise Linux.

Задачи максимально разнообразные, охватывают практически все сферы применения RHEL (CentOS) и расчитаны на профессиональное знание Linux.

Каждый уровень состоит из:

1. Файла со списком практических задач (обычно 3 или 4), решение которых должно быть подтверждено листингом введенных команд и полученых данных из терминала.

2. Файла с 10-12 теоретическими вопросами с несколькими вариантами ответов в каждом. Правильные ответы должны быть выделены (их может быть несколько).

Всего 12 уровней.

CentOSLinux
11 лет назад
svp-mgdn
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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