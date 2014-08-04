Решение задач. Red Hat Linux (CentOS)

Требуется решение комплекса экзаменационных задач на знание Red Hat Enterprise Linux.

Задачи максимально разнообразные, охватывают практически все сферы применения RHEL (CentOS) и расчитаны на профессиональное знание Linux.

Каждый уровень состоит из:

1. Файла со списком практических задач (обычно 3 или 4), решение которых должно быть подтверждено листингом введенных команд и полученых данных из терминала.

2. Файла с 10-12 теоретическими вопросами с несколькими вариантами ответов в каждом. Правильные ответы должны быть выделены (их может быть несколько).

Всего 12 уровней.