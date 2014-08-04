Нужна настройка сервера по мануалу

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок205 просмотров

Необходимо настроить сервер, по мануалу - http://wiki.sedv4.ru/tutor/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0

Конфиг схожий, чуть помощнее, нужно оптимально настроить.

По срокам - нужно сделать в течении неск часов. Оставляйте заявки и ICQ.

11 лет назад
denzel_ua
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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