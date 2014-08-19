Постинг на форумах

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  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок223 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Для проекта необходим ответственный человек и усидчивый. Есть готовые отзывы около 100 и список форумов на которых нужно их разместить (правила размещения отправлю выбранному фрилансеру). За каждый из размещенных отзывов оплата по факту до 7 рублей/отзыв. Планируется дальнейшее сотрудничество (около 300 отзывов ежемесячно). Предлагайте свои сроки и стоимость.

11 лет назад
DieL
30 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$20
3 дня
Все выполнено хорошо и в срок.
Отличный заказчик! Работа оплачена полностью. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vetrovaalla
Алла 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад