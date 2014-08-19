Постинг на форумах

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Для проекта необходим ответственный человек и усидчивый. Есть готовые отзывы около 100 и список форумов на которых нужно их разместить (правила размещения отправлю выбранному фрилансеру). За каждый из размещенных отзывов оплата по факту до 7 рублей/отзыв. Планируется дальнейшее сотрудничество (около 300 отзывов ежемесячно). Предлагайте свои сроки и стоимость.