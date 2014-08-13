Перенести магазин и инфраст-ру на хостинг

Нужно перенести интернет-магазин с одного VDS на другой.

Сейчас размещен на VDS c Centos, хотелось бы перелить на Debian-виртуалку, размещенную на https://flops.ru/index.html

Необходимо поднять nginx (раздает статику), apache2, perl, mysql 5.5.

Объем БД – около 3Гб, 50-60 Гб фотографий товаров.

Кроме того, необходимо перенести:

- почтовый сервер (zimbra, база писем 80Гб),

- VPN (openvpn)

- телефонию (asterisk).

Необходимо сделать с минимальным простоем, например ночью.

Также необходимо настроить бэкапы и мониторинг, но, вроде бы, flops.ru предлагает какие-то средства для этого, нужно проанализировать, подходят ли.

Выполнить необходимо до 27 августа, хотелось бы уложиться до конца пробного периода (2 недели).