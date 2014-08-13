Добрый день. Необходимо сделать проброс портов с одной сетевухи на вторую. С интернета в сеть. Только одно действие. Только несколько портов. Наличие портфолио и опыта работы ...
Перенести магазин и инфраст-ру на хостинг
Нужно перенести интернет-магазин с одного VDS на другой.
Сейчас размещен на VDS c Centos, хотелось бы перелить на Debian-виртуалку, размещенную на https://flops.ru/index.html
Необходимо поднять nginx (раздает статику), apache2, perl, mysql 5.5.
Объем БД – около 3Гб, 50-60 Гб фотографий товаров.
Кроме того, необходимо перенести:
- почтовый сервер (zimbra, база писем 80Гб),
- VPN (openvpn)
- телефонию (asterisk).
Необходимо сделать с минимальным простоем, например ночью.
Также необходимо настроить бэкапы и мониторинг, но, вроде бы, flops.ru предлагает какие-то средства для этого, нужно проанализировать, подходят ли.
Выполнить необходимо до 27 августа, хотелось бы уложиться до конца пробного периода (2 недели).
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