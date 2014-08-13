Заблокировали сервер HETZNER

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок213 просмотров

Причина якобы с портами, вот прислали информацию на решение проблемы:

http://wiki.hetzner.de/index.php/Leitfaden_bei_Serversperrung/ru

Доступ только через LARA

Кто сталкивался с подобным, либо поможет решить проблему?

11 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров