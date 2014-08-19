Ошибка в Ubuntu

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Завершен9 заявок206 просмотров

Необходимо исправить ошибку

/dev/mapper/vg-root: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY

error were found while checking the disk drive for /

в Ubuntu 12.04.3

Ubuntu
11 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отлично и быстро справился с поставленной задачей. Работа выполнена грамотно и в кратчайший срок! Компании UNINTEL благодарит Степана за отлично выполненную работу и помощь. Желаем творческих успехов, здоровья и достижения целей!
Грамотный заказчик с которым приятно работать. Рекомендую как порядочного работодателя. Спасибо за сотрудничество. Всего наилучшего!

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад